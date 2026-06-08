POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Olsberg

Eslohe (ots) - Ein 63-jähriger Mann aus Herne befuhr am Samstag, den 06.06.2026 gegen 11:30 Uhr in einer Gruppe aus mehreren Kradfahrern die L519 von Sundern-Meinkenbracht nach Eslohe-Obersalwey. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass Lebensgefahr vom eingesetzten Notarzt nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde mit dem ...

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