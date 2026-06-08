Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Olsberg
Olsberg (ots)
Am Freitag, den 05.06.2026, um 17:10 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen Kirchstraße und Wulweseike in Olsberg. Ein 46-jähriger Mann aus Olsberg befuhr die Kirchstraße mit seinem Skateboard in Richtung Bahnhofstraße. Im Einmündungsbereich stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache auf den Boden. Er verletzte sich schwer und verlor zwischenzeitig das Bewusstsein. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein umliegendes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
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