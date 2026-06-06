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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Eslohe (ots)

Ein 63-jähriger Mann aus Herne befuhr am Samstag, den 06.06.2026 gegen 11:30 Uhr in einer Gruppe aus mehreren Kradfahrern die L519 von Sundern-Meinkenbracht nach Eslohe-Obersalwey. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanke. Hierbei wurde er so schwer verletzt, dass Lebensgefahr vom eingesetzten Notarzt nicht ausgeschlossen werden konnte. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei NRW eingesetzt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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