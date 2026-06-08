Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Marsberg

Marsberg (ots)

Am Donnerstag, dem 05.06.2026, kam es gegen 14:55 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Ein 46-jähriger Mann suchte einen ehemaligen Mitarbeiter seiner Firma an dessen Wohnanschrift auf, um die Herausgabe von Firmenschlüsseln zu verlangen. Im Verlauf des Gesprächs kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung, die in einer körperlichen Konfrontation mündete. Der frühere Arbeitgeber habe seinen ehemaligen Mitarbeiter mit dem beschuhten Fuß in das Gesicht getreten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung hat der 52-Jährige die Windschutzscheibe des Firmenwagens seines ehemaligen Arbeitgebers mit einem Baseballschläger beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei sprach der ehemalige Mitarbeiter zahlreiche Bedrohungen gegen seinen früheren Arbeitgeber aus und musste durch die Polizeibeamten zurückgehalten werden.

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