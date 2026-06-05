Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pressesofortmeldung - Brand in der Isseler Straße

Schweich (ots)

Aktuell kommt es im Bereich der Isseler Straße, 54338 Schweich, zu einem Gebäudebrand, infolgedessen die Straße gesperrt ist.

Anwohner werden gebeten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Von Presseanfragen wird derzeit gebeten abzusehen. Die Rettungsmaßnahmen durch Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst dauern derzeit an.

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