PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Pflanzenbeet

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 26. Mai, auf Mittwoch, den 27. Mai 2026, wurden mehrere Pflanzen durch bisher unbekannte Täter aus dem Pflanzenbeet beim Platz "Auf der Idar" herausgerissen. Dadurch wurde ein Schaden im vierstelligen Bereich verursacht. Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Groß
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 11:00

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Baumholder (ots) - Am Donnerstag, den 04.06.2026, ereignete sich auf der L176 zwischen Breitsesterhof und Baumholder gegen 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der Verkehrsunfall trug sich im Rahmen eines Überholvorgangs zu, an welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Unfallursächlich ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen das Fehlverhalten des überholten Fahrzeugführers, welcher ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 12:50

    POL-PDTR: Motorradfahrer angefahren

    Horath (ots) - Wie der Polizei erst vor kurzem bekannt wurde, wurde am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 15:30 Uhr in der Hochwaldstraße 1 in 54497 Horath ein Motorradfahrer durch einen weißen Transporter angefahren. Der noch unbekannte Fahrer eines weißen Transporters soll, nach Angaben des französischen geschädigten Motorradfahrers, versucht haben, diesen beim Überholvorgang von der Straße abzudrängen. Dabei kam es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren