POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem Pflanzenbeet

Horath (ots) - Wie der Polizei erst vor kurzem bekannt wurde, wurde am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 15:30 Uhr in der Hochwaldstraße 1 in 54497 Horath ein Motorradfahrer durch einen weißen Transporter angefahren. Der noch unbekannte Fahrer eines weißen Transporters soll, nach Angaben des französischen geschädigten Motorradfahrers, versucht haben, diesen beim Überholvorgang von der Straße abzudrängen. Dabei kam es ...

mehr