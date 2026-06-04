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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Baumholder (ots)

Am Donnerstag, den 04.06.2026, ereignete sich auf der L176 zwischen Breitsesterhof und Baumholder gegen 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person verletzt wurde. Der Verkehrsunfall trug sich im Rahmen eines Überholvorgangs zu, an welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Unfallursächlich ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen das Fehlverhalten des überholten Fahrzeugführers, welcher während er selbst überholt wurde, ebenfalls zum Überholen ansetzte und hierfür nach links ausscherte. Eines der Fahrzeuge kam infolge des Unfalls einige Meter von der Straße entfernt in einem angrenzenden Feld zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Ein mutmaßlich leichtverletzter Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher sich auf eine niedrige fünfstellige Summe belaufen dürfte. Im Einsatz waren neben einem Rettungswagen und einer Streife der Polizeiinspektion Baumholder auch die US-amerikanische Militärpolizei, da es sich bei allen drei Fahrzeugführern um US-Amerikaner handelt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf das erhöhte Risiko bei der Durchführung von Überholvorgängen hin. Diese sollten, soweit notwendig, nur mit höchstmöglicher Vorausschau und unter Beachtung geltender Verkehrsvorschriften erfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/991-0
www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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