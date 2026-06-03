Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Motorradfahrer angefahren

Horath (ots)

Wie der Polizei erst vor kurzem bekannt wurde, wurde am Sonntag, den 24.05.2026 gegen 15:30 Uhr in der Hochwaldstraße 1 in 54497 Horath ein Motorradfahrer durch einen weißen Transporter angefahren.

Der noch unbekannte Fahrer eines weißen Transporters soll, nach Angaben des französischen geschädigten Motorradfahrers, versucht haben, diesen beim Überholvorgang von der Straße abzudrängen. Dabei kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem Transporter und dem Motorrad. Dem Motorradfahrer sei es gelungen den Transporter zu überholen, am Straßenrand anzuhalten und den Fahrer des Transporters zur Rede zu stellen. Als der Motorradfahrer sich dem Transporter genähert habe, habe dieser beschleunigt und den Motorradfahrer angefahren. Dabei habe sich der Motorradfahrer schwer an der Hand verletzt.

Es soll sich um einen weißen Transporter mit schwarz/roter Beschriftung gehandelt haben. Der Fahrer sei ein Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren gewesen und habe ein weißes Leinenhemd getragen.

Hinweise zur Tat, dem Täter und/oder dem Tatfahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter der Tel.-Nr. 06533 / 93740.

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