Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person
Winterberg Mollseifen (ots)
Samstag, 06.06.2026, 09:16 Uhr
59955 Winterberg L 721 von Mollseifen nach Züschen. Zum o.a. Zeitpunkt befuhr ein 53jähriger niederländischer Staatsbürger als Mitglied einer Motorradgruppe die Landstraße zwischen Mollseifen und Züschen in Fahrtrichtung Züschen. Ausgangs einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort befindlichen Leitplanke. Durch den Anprall wurde der über die Leitplanke katapultiert und stürzte eine angrenzende Böschung hinab. Vom Rettungsdienst wurde Lebensgefahr diagnostiziert und ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 53jährige wurde einem Klinikum zugeführt.
Werth.
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