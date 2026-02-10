PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (09.02.2026) wurden der Polizei Ludwigshafen drei gestohlene Roller gemeldet.

Am Montagmorgen, gegen 8:20 Uhr, alarmierte der Hausmeister einer Grundschule in der Rheingönheimer Straße die Polizei, da er auf dem Schulhof einen mutmaßlich gestohlenen Roller gefunden hatte. Die Polizeikräfte konnten den Verdacht bestätigen. Der Roller wurde in der Zeit ab Samstag (07.02.2026), 20 Uhr, in der Heinigstraße gestohlen.

Ein weiterer gestohlener Roller wurde am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Böhlstraße aufgefunden. Der Eigentümer hatte den Diebstahl bislang noch nicht bemerkt. Der Roller wurde zuletzt am 26.01.2026 in der Fabrikstraße gesehen.

In der Zeit von Samstag (07.02.2026), 20 Uhr, bis Montag (09.02.2026), 7 Uhr, entwendeten Unbekannte zudem einen weiteren Roller in der Bayernstraße.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 11:25

    POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Wer kann Hinweise geben?

    Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 08.02., 21 Uhr, bis zum 09.02.2026, 6:55 Uhr, warfen Unbekannte in der Mundenheimer Straße (nahe Drachenfelsstraße) eine Scheibe eines geparkten BMW ein. Aus dem Auto wurde, nach ersten Erkenntnissen, nichts gestohlen. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 11:25

    POL-PPRP: Rennrad aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom 08.02., 22 Uhr, auf den 09.02.2026, 6:25 Uhr, stahlen Unbekannte aus einem Nissan Quashqai in der Fontanestraße (nahe Ludwigs-Börne-Straße) ein Rennrad im Wert von 3.700 Euro. Wie der oder die Täter das Auto öffneten, ist noch ungeklärt. Aufbruchspuren waren an dem Auto nicht vorhanden. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:58

    POL-PPRP: Zahlreiche Fahrverbote bei erneuten Kontrollen

    Ludwigshafen (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.02.2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6211876 Am Freitag (06.02.2026), zwischen 15 und 21 Uhr, führten Kräfte der zentralen Verkehrsdienste erneut Geschwindigkeitskontrollen dem Teilstück L523 zwischen dem BASF-Tor 12 und der Auffahrt zur B9 durch. Bei diesmal mehr als 3.200 gemessenen Fahrzeugen wurden mehr als 1.000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren