Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mehrere Roller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (09.02.2026) wurden der Polizei Ludwigshafen drei gestohlene Roller gemeldet.

Am Montagmorgen, gegen 8:20 Uhr, alarmierte der Hausmeister einer Grundschule in der Rheingönheimer Straße die Polizei, da er auf dem Schulhof einen mutmaßlich gestohlenen Roller gefunden hatte. Die Polizeikräfte konnten den Verdacht bestätigen. Der Roller wurde in der Zeit ab Samstag (07.02.2026), 20 Uhr, in der Heinigstraße gestohlen.

Ein weiterer gestohlener Roller wurde am Montagnachmittag, gegen 16:20 Uhr, auf einem Parkplatz in der Böhlstraße aufgefunden. Der Eigentümer hatte den Diebstahl bislang noch nicht bemerkt. Der Roller wurde zuletzt am 26.01.2026 in der Fabrikstraße gesehen.

In der Zeit von Samstag (07.02.2026), 20 Uhr, bis Montag (09.02.2026), 7 Uhr, entwendeten Unbekannte zudem einen weiteren Roller in der Bayernstraße.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell