Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der A43 - 7 Betroffene, darunter 2 Kinder

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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am Samstag, 18. Juli 2026, um 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Münster vor dem Kreuz A40 alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw und verletzten Personen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich die Lage als schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw dar. Mehrere Personen befanden sich verletzt und zum Teil liegend auf der Fahrbahn. Insgesamt waren sieben Personen von dem Unfall betroffen, darunter zwei Kinder. Zwei Personen wurden schwer verletzt, zwei Kinder erlitten leichte Verletzungen. Die übrigen betroffenen Personen blieben unverletzt beziehungsweise mussten vor Ort betreut werden. Zusätzlich liefen aus den beteiligten Fahrzeugen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Ein beteiligter Elektro-Pkw wurde deaktiviert. Parallel dazu erfolgte die medizinische Versorgung der verletzten Personen durch den Rettungsdienst. Anschließend wurden alle Verletzten zur weiteren Behandlung in Bochumer Krankenhäuser transportiert. Die unverletzt Betroffenen wurden während des Einsatzes durch Einsatzkräfte betreut. An dem Einsatz beteiligt waren insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Werne sowie der Freiwilligen Feuerwehr Altenbochum. Der Einsatz für die Feuerwehr Bochum endete um 14:45 Uhr. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

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