Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 84-jähriger nach Bargeldabhebung überfallen - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Donnerstag, 23. Juli, ist ein 84-jähriger Soester gegen 11:30 Uhr in der Wippgasse in Soest Opfer eines Raubes geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Senior zuvor gegen 10:40 Uhr in einer Bank am Seel mehrere tausend Euro Bargeld abgehoben. Anschließend erledigte er noch einen Einkauf in einem Supermarkt an der Jakobistraße und fuhr danach mit seinem Fahrrad über die Wippgasse in Richtung seiner Wohnanschrift.

Dort begegnete ihm nach eigenen Angaben erneut eine Frau, die ihm bereits zuvor in der Bank und später am Supermarkt aufgefallen war.

Die Frau habe ihn angeschrien. Kurz darauf sei der 84-Jährige zu Boden gestürzt, nachdem er mehrere Schläge gegen den Kopf verspürt habe. Ob diese von der Frau oder weiteren bislang unbekannten Personen ausgingen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach dem Angriff stellte der Senior fest, dass seine Geldbörse mit den zuvor abgehobenen Geld fehlte. Der 84-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

- schlanke Statur - dunklere Hautfarbe, südländisches Erscheinungsbild - dunkle Haare

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der beschriebenen Frau beziehungsweise weiteren möglichen Tatverdächtigen machen können, sich unter der Telefonnummer 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Präventionstipps der Polizei:

- Heben Sie größere Bargeldbeträge möglichst nicht allein ab. Bitten Sie Angehörige oder Bekannte, Sie zu begleiten.

- Achten Sie nach dem Verlassen der Bank darauf, ob Ihnen Personen auffällig folgen oder Sie beobachten.

- Lassen Sie sich beim Einstecken von Bargeld nicht ablenken und zeigen Sie größere Geldbeträge nicht offen.

- Sollten Sie den Eindruck haben, verfolgt zu werden, gehen Sie in ein belebtes Geschäft oder sprechen Sie gezielt andere Menschen an.

- Verständigen Sie im Zweifel sofort die Polizei über den Notruf 110.

- Nehmen Sie bei größeren Geldbeträgen möglichst bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten oder eine Banküberweisung in Betracht.

- Gerade ältere Menschen werden von Straftätern gezielt ausgesucht. Sprechen Sie mit Angehörigen über sichere Verhaltensweisen und nehmen Sie angebotene Hilfe beim Geldabheben an.

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