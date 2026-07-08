Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Fahrschule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagberg, Mecklenburger Straße 06.07.2026, 21.30 Uhr bis 07.07.2026, 08.20 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in eine Fahrschule in der Mecklenburger Straße ein und entwendeten einen Tresor.

Eine Mitarbeiterin entdeckte den Einbruch am Dienstmorgen und verständigte umgehend die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, Bargeld sowie mehrere Schlüssel.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mecklenburger Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizei Wolfsburg zu melden.

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