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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Jugendtreff - Wandtresor entwendet

Soest (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Donnerstagnachmittag (14:45 Uhr) bis Freitagmorgen (07:10 Uhr) in den Jugendtreff Süd an der Hamburger Straße eingebrochen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass eine Fensterscheibe sowie eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen worden waren.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf diesem Weg Zutritt zu den Büroräumen des Jugendtreffs. Dort entwendeten sie einen Wandtresor. Nach Angaben einer Verantwortlichen Person befand sich in dem Tresor Bargeld.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer in der Nacht zum Freitag im Bereich der Johannesschule beziehungsweise des Jugendtreffs Süd an der Hamburger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 zu melden oder eine beliebige Dienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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