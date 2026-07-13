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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gut vorbereitet in den Urlaub - Polizei gibt Tipps für Haus, Auto, Wohnwagen und Wohnmobil

Kreis Soest (ots)

Mit dem Beginn der Ferienzeit starten viele Menschen in den wohlverdienten Urlaub. Damit die Reise entspannt beginnt und die Rückkehr nicht von unangenehmen Überraschungen überschattet wird, gibt die Polizei wichtige Hinweise rund um die Sicherheit von Haus, Wohnung, Auto, Wohnwagen und Wohnmobil.

Sicher verreisen - Einbruchschutz beginnt vor der Abfahrt

Ein leer wirkendes Haus oder eine offensichtlich unbewohnte Wohnung kann Einbrecher anlocken.

Die Polizei empfiehlt daher:

   - Fenster, Balkon- und Terrassentüren sorgfältig schließen.
   - Haustüren immer abschließen - nicht nur ins Schloss ziehen.
   - Keine Hinweise auf die Abwesenheit in sozialen Netzwerken 
     veröffentlichen.
   - Nachbarn, Freunde oder Verwandte bitten, Briefkästen regelmäßig 
     zu leeren und nach dem Rechten zu sehen.
   - Zeitschaltuhren nutzen, um Anwesenheit vorzutäuschen.
   - Wertgegenstände und wichtige Dokumente sicher verwahren.

Das Fahrzeug vor der Reise prüfen

Vor längeren Fahrten sollte das Fahrzeug technisch überprüft werden.

Dazu gehören insbesondere:

   - Reifendruck und Reifenprofil kontrollieren.
   - Ölstand, Kühlwasser und Scheibenwischwasser prüfen.
   - Beleuchtung auf Funktion testen.
   - Warndreieck, Warnwesten und Verbandskasten kontrollieren.
   - Ladung sicher verstauen und gegen Verrutschen sichern.

Während der Fahrt gilt: Regelmäßige Pausen erhöhen die Konzentration und reduzieren das Unfallrisiko.

Wohnwagen und Wohnmobil sicher unterwegs

Wohnwagen und Wohnmobile erfreuen sich großer Beliebtheit. Vor Fahrtantritt sollten Reisende besonders auf folgende Punkte achten:

   - Zulässiges Gesamtgewicht beachten.
   - Ladung und Gepäck sicher verstauen.
   - Gasflaschen ordnungsgemäß sichern.
   - Anhängerkupplung, Beleuchtung und Bremsen überprüfen.
   - Fenster, Dachluken und Schränke vor Fahrtbeginn verschließen.

Wertsachen gehören auch auf Campingplätzen nicht sichtbar ins Fahrzeug. Türen und Fenster sollten bei Abwesenheit stets verschlossen werden.

Auf Rastplätzen aufmerksam bleiben

Kriminelle nutzen gerade in der Ferienzeit die Unachtsamkeit von Reisenden aus. Die Polizei rät:

   - Wertsachen niemals sichtbar im Fahrzeug zurücklassen.
   - Fahrzeug auch bei kurzen Stopps abschließen.
   - Taschen, Smartphones und Geldbörsen stets im Blick behalten.
   - Misstrauisch sein, wenn Unbekannte versuchen, Fahrerinnen und 
     Fahrer unter Vorwänden aus dem Fahrzeug zu locken.

Sicher ankommen und den Urlaub genießen

Wer einige einfache Vorsichtsmaßnahmen beachtet, kann das Risiko von Einbrüchen, Diebstählen und Verkehrsunfällen deutlich reduzieren. Die Polizei wünscht allen Reisenden eine sichere Fahrt, erholsame Ferien und eine gesunde Rückkehr.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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