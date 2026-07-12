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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

Erwitte (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Lenya J. aus Erwitte wird zurückgenommen. Die Jugendliche wurde wohlbehalten durch die Polizei Lippstadt angetroffen. Die Printmedien werden gebeten, das zu Fahndungszwecken zur Verfügung gestellte Lichtbild unverzüglich zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.(jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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