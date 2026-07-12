POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger
Erwitte (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Lenya J. aus Erwitte wird zurückgenommen. Die Jugendliche wurde wohlbehalten durch die Polizei Lippstadt angetroffen. Die Printmedien werden gebeten, das zu Fahndungszwecken zur Verfügung gestellte Lichtbild unverzüglich zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.(jk)
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