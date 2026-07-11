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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall

Werl (ots)

Am heutigen Samstag, gegen 17:20 Uhr, befuhr 19-Jähriger aus Werl mit seinem PKW Ford den Plassweg aus Richtung Flerke kommend in Richtung Niederbergstraße. In Höhe der Straße "Sichelbruch" kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Hierdurch geriet der PKW in Brand. Der 19-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei aus dem Kreis Soest wurde bei der Unfallaufnahme durch ein VU-Team der Polizei Bochum unterstützt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei in Werl zu melden. (jk)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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