Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jähriger

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Erwitte (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 14-jährigen Lenya J.

Lenya J. verließ am 10.07.2026, um 21.00 Uhr die elterliche Wohnanschrift in Erwitte und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- Größe: 176 cm - schlanke Statur - blondes, langes Haare

Hinweise zur aktuellen Bekleidung liegen nicht vor.

Neben derzeit unbekannten Hinwendungsorten in Nordrhein-Westfalen ist nicht auszuschließen, dass sich die Vermisste im Großraum Hannover aufhalten könnte.

Wer Lenya J. sieht oder gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden. Auch vergangene Sichtungen seit Beginn der Abgängigkeit können der Polizei helfen, ihren aktuellen Aufenthaltsbereich einzugrenzen. Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden. (lh)

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