Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kabeldiebe festgenommen - Zeuge gibt entscheidenden Hinweis

Lippstadt (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend (9. Juli) drei mutmaßliche Kabeldiebe festgenommen, nachdem ein Zeuge auf die Männer aufmerksam geworden war.

Der Zeuge meldete der Polizei gegen 18:30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen im Gewerbegebiet am Wasserturm, das auf verschiedene Firmengelände fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den Seat Alhambra kurz darauf auf der Westernkötter Straße. Als sie die Polizei erblickten, sprangen die drei Insassen aus dem Auto und flüchteten zu Fuß in ein angrenzendes Feld.

Die Beamten verfolgten die Flüchtigen zu Fuß und holten sie nach kurzer Zeit ein. Bei den drei Männern handelte es sich um rumänische Staatsangehörige im Alter von 24, 29 und 36 Jahren. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache in Lippstadt gebracht.

In ihrem Fahrzeug wurden eine große Kupferkabeltrommel und ein weiteres dickes Kabel gefunden, deren Herkunft bislang noch ungeklärt ist. Der Seat Alhambra und das mutmaßliche Diebesgut wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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