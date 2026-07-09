Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall in der Jakobistraße - Radfahrer verletzt

Soest (ots)

Am Mittwochmorgen (08.07.2026) gegen 08:00 Uhr kam es in der Jakobistraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer des Pkw sein Fahrzeug in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellt und wollte aussteigen. Beim Öffnen der Fahrzeugtür kam es zum Zusammenstoß mit dem in Richtung Potsdamer Platz fahrenden Radfahrer.

Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Rettungskräfte versorgten ihn vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Fahrrad und am Pkw entstanden leichte Sachschäden.

Die Polizei prüft im Rahmen der Ermittlungen auch, ob der Radfahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon genutzt hat.

Unabhängig vom konkreten Unfallgeschehen weist die Polizei darauf hin, dass die Nutzung eines Mobiltelefons auf dem Fahrrad verboten und lebensgefährlich ist. Wer beim Radfahren abgelenkt ist, gefährdet sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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