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Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Rückkehr nach Deutschland endet mit 133 Tagen Haft

Weil am Rhein (ots)

Nach der Teilverbüßung seiner Haftstrafe war ein Mann abgeschoben worden. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland verbüßt er nun die Restfreiheitsstrafe.

Am späten Mittwochabend (08.07.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den bulgarischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Weil am Rhein. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 48-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls war der Mann im Jahr 2015 von einem Gericht zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Nach der Teilverbüßung schoben die deutschen Behörden den Mann 2016 nach Bulgarien ab. Da der Gesuchte erneut nach Deutschland einreiste, muss er nun auch die Restfreiheitsstrafe verbüßen. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und lieferte ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Lisa Oesterlin
Telefon: +49 7628 8059 1012
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

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