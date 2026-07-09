Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im Stadtgebiet Soest

Soest (ots)

Am Mittwoch, 8. Juli 2026, führte die Polizei Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität im Stadtgebiet Soest durch.

Zivile und uniformierte Einsatzkräfte führten insgesamt 23 Personenkontrollen im Stadtgebiet durch.

Zivile Einsatzkräfte beobachteten am Bahnhofsvorplatz einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhandel. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ein Mobiltelefon, Bargeld sowie eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein Kontrollierter entgegen einer räumlichen Beschränkung der zuständigen Ausländerbehörde außerhalb des ihm zugewiesenen Aufenthaltsbereichs aufhielt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz (§ 95 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG) gefertigt.

Die Polizei wird derartige Kontrollen auch weiterhin sehr engmaschig durchführen, um die Zahl der Straftaten zu senken und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken.

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