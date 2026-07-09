POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung im Stadtgebiet Soest
Soest (ots)
Am Mittwoch, 8. Juli 2026, führte die Polizei Soest einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Kriminalität im Stadtgebiet Soest durch.
Zivile und uniformierte Einsatzkräfte führten insgesamt 23 Personenkontrollen im Stadtgebiet durch.
Zivile Einsatzkräfte beobachteten am Bahnhofsvorplatz einen mutmaßlichen Betäubungsmittelhandel. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ein Mobiltelefon, Bargeld sowie eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.
Bei einer weiteren Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein Kontrollierter entgegen einer räumlichen Beschränkung der zuständigen Ausländerbehörde außerhalb des ihm zugewiesenen Aufenthaltsbereichs aufhielt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz (§ 95 Abs. 1 Nr. 7 AufenthG) gefertigt.
Die Polizei wird derartige Kontrollen auch weiterhin sehr engmaschig durchführen, um die Zahl der Straftaten zu senken und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger weiter zu stärken.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell