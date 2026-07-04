PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Sachbeschädigung an Pkw

Jockgrim (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, wurde bei der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Sachbeschädigung an einem Pkw angezeigt. Der Pkw war zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Goethestraße in Jockgrim geparkt. Als der Geschädigte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Kratzer im Bereich des linken vorderen Kotflügels fest. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf ein Unfallgeschehen vor. Vielmehr wird von einer mutwilligen Beschädigung ausgegangen. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
S. Bischoff
Telefon: 07271-9221-0

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 04.07.2026 – 06:44

    POL-PDLD: Kandel - Trunkenheitsfahrt mit 1,52 Promille

    Kandel (ots) - Am Freitag, 03.07.2026, meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 16:05 Uhr der Polizei ein Fahrzeug, das im Bereich Kandel in Schlangenlinien geführt worden sei und mehrfach über den Gehweg gefahren sein soll. Das Fahrzeug konnte durch Polizeikräfte auf der B427 in Fahrtrichtung Minfeld kontrolliert werden. Bereits bei der Kontrolle wurde ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 18:12

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Annweiler (ots) - Am 03.07.26, gegen 15.30 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Motorradfahrer und dahinter ein 63-jähriger Wohnmobilfahrer, die B 10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Am Ende des Staufertunnel verlangsamte sich der Verkehr. Der Wohnmobilfahrer versuchte noch zu bremsen, was jedoch nicht gelang und fuhr auf das Motorrad auf. Der Fahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Untersuchung in ein ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 12:48

    POL-PDLD: Kontrolle Nachtfahrverbot

    B10 - Landau Godramstein (ots) - Zehn LKW konnten heute Nacht (03.07.2026) in der Zeit zwischen 00:00 und 01:30 Uhr auf der B10 in einer gemeinsamen Kontrollstelle von Kräften der Polizeiinspektion Landau und der Polizeiinspektion Edenkoben kontrolliert werden. Sechs Fahrer waren Anlieger bzw. konnten eine Ausnahmegenehmigung vorweisen und waren somit berechtigt unterwegs. Vier Fahrer konnten keine Ausnahmegenehmigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren