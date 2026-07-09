Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt und weggefahren - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen vergangenem Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen in der Ortenaustraße geparkten BMW auf der Fahrerseite im Frontbereich. Aufgrund des hohen Sachschadens von rund 8.000 Euro ist davon auszugehen, dass der flüchtige Unbekannte den Unfall bemerkt haben dürfte und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell