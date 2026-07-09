PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt und weggefahren - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwischen vergangenem Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen in der Ortenaustraße geparkten BMW auf der Fahrerseite im Frontbereich. Aufgrund des hohen Sachschadens von rund 8.000 Euro ist davon auszugehen, dass der flüchtige Unbekannte den Unfall bemerkt haben dürfte und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 11:29

    POL-MA: Heidelberg: Radschrauben an mehreren Fahrrädern gelöst - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Eine unbekannte Täterschaft löste am Dienstag an einem Fahrrad, welches vor einem Gymnasium in der Rohrbacher Straße abgestellt war, die Radschrauben und brachte dadurch den 13-jährigen Besitzer beim Heimweg zu Fall. Als der 13-Jährige mit dem manipulierten Fahrrad nach der Schule nach Hause fahren wollte, löste sich plötzlich das Hinterrad ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 15:36

    POL-MA: Mannheim: Personen durch Autofahrer gefährdet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Mönchwörthstraße gegen 21:15 Uhr zu einer Gefährdung von Personen durch einen Autofahrer. Ein 26-jähriger Mann fuhr mit seinem grauen Daimler über den Gehweg in den Innenhof eines Wohnanwesens. Hierbei gefährdete er mit seiner Fahrweise eine sich dort aufhaltende Personengruppe. Das Auto des 26-Jährigen konnte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren