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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radschrauben an mehreren Fahrrädern gelöst - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine unbekannte Täterschaft löste am Dienstag an einem Fahrrad, welches vor einem Gymnasium in der Rohrbacher Straße abgestellt war, die Radschrauben und brachte dadurch den 13-jährigen Besitzer beim Heimweg zu Fall.

Als der 13-Jährige mit dem manipulierten Fahrrad nach der Schule nach Hause fahren wollte, löste sich plötzlich das Hinterrad und der Junge stürzte. Hierbei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu.

Schüler berichteten, dass bereits in den vergangenen Monaten immer wieder an Fahrrädern vor der Schule Schrauben gelöst worden seien.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie der Körperverletzung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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