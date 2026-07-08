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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB6: Auffahrunfall auf der Autobahn; 32.000 Euro Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:05 Uhr befuhren ein 54-jähriger Ford-Fahrer und ein 37-jähriger Audi-Fahrer hintereinander die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Aufgrund des stockenden Verkehrs zwischen der Anschlussstelle Sinsheim/Süd und der Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt musste der 54-Jährige sein Fahrzeug abbremsen. Der 37-Jährige wechselte unterdessen vom mittleren auf den linken Fahrstreifen und übersah den Rückstau, woraufhin dieser dem Ford hinten auffuhr. Durch den wuchtigen Aufprall wurde der Ford auf den vor ihm befindlichen Skoda eines 22-Jährigen aufgeschoben. Durch den Unfall wurde der 37-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 32.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Fahrbahnsperrungen. Der Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, übernahm die Unfallaufnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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