Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kupferkabel von Baustelle entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 07 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft 45 Meter Kupferkabel von einem Baustellengelände des Rohbaus eines Parkhauses in der Straße Grüne Meile / Odessastraße. Der Diebstahlschaden wird auf knapp über 3.500 Euro geschätzt. Aufgrund der Menge und Schwere des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass das Kupferkabel mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221 / 1857-0, zu melden.

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