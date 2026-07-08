Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verletzte Person nach Unfall zwischen Auto und Roller - Korrektur

Heidelberg (ots)

Nachfolgende Pressemitteilung beinhaltet eine Korrektur des Unfallverursachers.

Entgegen der Pressemitteilung vom 07.07.2026

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6310044 ,

handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den 20-jährigen Rollerfahrer.

Am Montagmittag ereignete sich an der Kreuzung Tiergartenstraße / Mittelfeldweg gegen 14:00 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Roller, bei welchem der Rollerfahrer verletzt wurde.

Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Roller auf der Tiergartenstraße in Richtung Fennenbergerhöfe. Im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße / Mittelfeldweg missachtete der 20-Jährige die Vorfahrt der zeitgleich vom Mittelfeldweg in die Tiergartenstraße fahrenden 43-jährigen Hyundai-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision verletzte sich der 20-Jährige am Oberschenkel. Der Mann wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Am Auto der 43-Jährigen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit.

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