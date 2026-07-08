POL-MA: Heidelberg: Verletzte Person nach Unfall zwischen Auto und Roller - Korrektur
Heidelberg (ots)
Nachfolgende Pressemitteilung beinhaltet eine Korrektur des Unfallverursachers.
Entgegen der Pressemitteilung vom 07.07.2026
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6310044 ,
handelte es sich bei dem Unfallverursacher um den 20-jährigen Rollerfahrer.
Am Montagmittag ereignete sich an der Kreuzung Tiergartenstraße / Mittelfeldweg gegen 14:00 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Roller, bei welchem der Rollerfahrer verletzt wurde.
Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Roller auf der Tiergartenstraße in Richtung Fennenbergerhöfe. Im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße / Mittelfeldweg missachtete der 20-Jährige die Vorfahrt der zeitgleich vom Mittelfeldweg in die Tiergartenstraße fahrenden 43-jährigen Hyundai-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß.
Durch die Kollision verletzte sich der 20-Jährige am Oberschenkel. Der Mann wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.
Am Auto der 43-Jährigen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell