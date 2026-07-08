Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall bei Überholvorgang - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag ereignete sich auf der L549 zwischen Meckesheim und Eschelbronn gegen 14:50 Uhr ein Unfall zwischen zwei Autos, bei welchem ein Gesamtsachschaden von schätzungsweise 9.000 Euro entstand.

Ein 51-jähriger Opel-Fahrer fuhr von Meckesheim kommend auf der L549 in Richtung Eschelbronn. Vor dem 51-Jährigen fuhren mehrere Autos gestaut hinter einem Traktor. Der Opel-Fahrer setzte zum Überholen an und fuhr an den vorausfahrenden Autos vorbei. Zeitgleich wollte eine 18-jährige Seat-Fahrerin, welche direkt hinter dem Traktor fuhr, ebenfalls überholen. Dabei übersah sie den Opel und es kam zur Kollision.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden.

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