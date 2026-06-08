PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Verkehrsunfall unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Landesstraße 572: Drei Schwerverletzte und Totalschaden

Tiefenbronn (ots)

Drei schwerverletzte Personen und ein Totalschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Landesstraße 572 bei Tiefenbronn ereignet hat.

Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 01:00 Uhr von Tiefenbronn kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mazda nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Leitplanke. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit einer Felsböschung, überschlug sich und blieb in der Folge stark beschädigt auf der Straße stehen. Alle drei Insassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer einen Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille fest. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf verschiedene Substanzen, darunter Kokain und Amphetamine. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ob auch eine überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug, der Schutzplanke und der Flur beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 14:16

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fahrradfahrer mit über 2,5 Promille unterwegs

    Freudenstadt (ots) - Einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer hat die Polizei am Samstagmittag auf der Bundesstraße 294 bei Lauterbad gestoppt. Gegen 14:40 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge einen Radfahrer auf der Lauterbadstraße in Fahrtrichtung Dietersweiler, welcher erhebliche Schlangenlinien fuhr und sich mehrfach neben der Fahrbahn hingesetzt hatte. Der ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:42

    POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Verkehrsunfall mit Quad

    Alpirsbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag ist die Mitfahrerin schwer verletzt und mit einem Rettungshubschreuber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 13:20 Uhr fuhr ein 21-jähriger Quad-Fahrer von Reutin in Richtung Alpirsbach. Nach einer Linkskurve kam der Mann aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa acht Meter eine Böschung hinunter. Hierbei fielen der Fahrer und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren