Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Tiefenbronn - Verkehrsunfall unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Landesstraße 572: Drei Schwerverletzte und Totalschaden

Tiefenbronn (ots)

Drei schwerverletzte Personen und ein Totalschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Samstag auf der Landesstraße 572 bei Tiefenbronn ereignet hat.

Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 01:00 Uhr von Tiefenbronn kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mazda nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Leitplanke. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit einer Felsböschung, überschlug sich und blieb in der Folge stark beschädigt auf der Straße stehen. Alle drei Insassen erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Fahrer einen Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille fest. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf verschiedene Substanzen, darunter Kokain und Amphetamine. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Ob auch eine überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug, der Schutzplanke und der Flur beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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