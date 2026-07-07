Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verletzte Person nach Unfall zwischen Auto und Roller

Heidelberg (ots)

Am Montagmittag ereignete sich an der Kreuzung Tiergartenstraße / Mittelfeldweg gegen 14:00 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Roller, bei welchem die Rollerfahrerin verletzt wurde.

Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Hyundai auf der Tiergartenstraße in Richtung Fennenbergerhöfe. Im Bereich der Kreuzung Tiergartenstraße / Mittelfeldweg missachtete der 20-Jährige die Vorfahrt der zeitgleich vom Mittelfeldweg in die Tiergartenstraße fahrenden 43-jährige Rollerfahrerin und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision verletzte sich die 43-Jährige am Oberschenkel. Die Frau wurde durch alarmierte Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

Am Auto des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit.

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