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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagvormittag gegen 09:20 Uhr befuhr ein 79-jähriger Renault-Fahrer die Nußlocher Straße und beabsichtigte im Weiteren im Kreuzungsbereich zur Ringstraße nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er einen 24-Jährigen, der zu dieser Zeit auf der Fußgängerfurt bei Grün die Ringstraße querte, und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 79-Jährige flüchtete von der Unfallstelle. Dem 24-Jährigen war es jedoch noch möglich, ein Foto von dem Auto sowie dessen Kennzeichen zu fertigen und informierte die Polizei.

Den Renault-Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verkehrsunfallflucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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