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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung wegen Flächenbrand - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Feuerwehreinsatzes aufgrund eines Flächenbrandes im Feldgebiet zwischen Mauer und Meckesheim ist derzeit die B 45 zwischen den beiden Ortschaften komplett gesperrt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Derzeit herrscht starke Rauchentwicklung, die die Sicht im Bereich der Fahrbahn der B 45 stark beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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