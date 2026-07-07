Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Straßensperrung wegen Flächenbrand - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines Feuerwehreinsatzes aufgrund eines Flächenbrandes im Feldgebiet zwischen Mauer und Meckesheim ist derzeit die B 45 zwischen den beiden Ortschaften komplett gesperrt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Derzeit herrscht starke Rauchentwicklung, die die Sicht im Bereich der Fahrbahn der B 45 stark beeinträchtigt.

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