Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag ereignete sich um kurz vor 11 Uhr in Eberbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt.

Der 62-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Wilhelm-Blos-Straße unterwegs und beabsichtigte, an der Einmündung Neuer Weg nach links abzubiegen. Zeitgleich kam ihm eine 43-jährige Opel-Fahrerin entgegen. Obwohl der Fahrradfahrer gegenüber dem Gegenverkehr wartepflichtig war, bog er nach links in die Straße Neuer Weg ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel.

Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer über die Motorhaube auf die Windschutzscheibe des Opel geschleudert und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Ersthelfer versorgten den Schwerverletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde der 62-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

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