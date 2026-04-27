Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Serie von Diebstählen und Einbrüchen - Polizei bittet um Hinweise

Grafschaft/Remagen (ots)

Im Zeitraum vom 18. bis 21. April 2026 kam es im Bereich der Grafschaft sowie in mehreren Stadtteilen von Remagen, insbesondere in Richtung der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen, zu einer Häufung von Diebstählen und Einbrüchen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter wiederholt Zugang zu überwiegend unverschlossenen Kellerräumen, Garagen sowie geparkten Pkw. Entwendet wurden unter anderem Fahrräder und E-Bikes sowie Wertgegenstände aus Fahrzeugen, darunter Notebooks und Geldbörsen. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Mayen dauern an.

Die Polizei bittet zudem, präventive Maßnahmen zu beachten: Kellerräume, Garagen und Fahrzeuge sollten stets verschlossen und keine Wertgegenstände sichtbar in Fahrzeugen zurückgelassen werden.

Die Kriminalinspektion Mayen bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 02651 801-0.

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