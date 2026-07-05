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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Vorfahrtsunfall zwischen Pkw und Pedelec, eine Person leicht verletzt

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 03. Juli 2026, gegen 14:35 Uhr, kam es in Hattingen, an der Sprockhöveler Straße zur Einmündung mit der Straße Waldweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 80-jähriger Hattinger befuhr mit seinem Pkw VW Golf den Waldweg in Fahrtrichtung Sprockhöveler Straße. An der Einmündung übersah er einen vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Sprockhöveler auf seinem Pedelec, der in Richtung Niedersprockhövel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 17-jährige stürzte und sich leicht im Gesicht sowie einem Bein verletzte. Einen Helm trug der 17-jährige nicht. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle kam es während der Unfallaufnahme zu keinerlei erheblichen Verkehrsstörungen. (MJA)

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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