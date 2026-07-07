Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Streit zwischen zwei Männern eskaliert - Widerstand und Bedrohungen gegenüber Polizeibeamten

Heidelberg (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr gerieten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Felix-Wankel-Straße zwei Männer im Alter von 37 und 42 Jahren zunächst in einen verbalen Streit, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 37-Jährige seinen Gürtel aus der Hose und schlug damit auf den 42-Jährigen ein. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen. Anschließend entfernte sich der 37-Jährige mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz.

Kurze Zeit später trafen die beiden Männer in der Konrad-Zuse-Straße erneut aufeinander. Während der 42-Jährige zu Fuß unterwegs war, bemerkte ihn der 37-Jährige, ließ den Motor seines Fahrzeugs aufheulen und fuhr auf den Mann zu. Dieser konnte dem herannahenden Fahrzeug durch einen Sprung zur Seite ausweichen, sodass es zu keiner Kollision kam. Der 37-Jährige stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus, woraufhin es erneut zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Männern kam.

Eine zwischenzeitlich alarmierte Polizeistreife traf kurz darauf am Einsatzort ein und trennte die Kontrahenten. Im weiteren Verlauf verhielt sich der 42-Jährige, welcher eigentlich geschädigt war, gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zunehmend aggressiv. Er beleidigte die Einsatzkräfte in erheblicher Weise und sprach Drohungen gegen diese aus. Aufgrund seines Verhaltens wurde er zur weiteren Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf die Polizeidienststelle gebracht.

Auch dort setzte der Mann sein aggressives Verhalten fort, beleidigte und bedrohte die Beamten weiterhin massiv, weshalb ihm unter anderem Handschließen angelegt werden mussten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollten diese wieder entfernt werden. Noch während der Entfesselung zeigte sich der 42-Jährige jedoch erneut unvermittelt aggressiv, schrie lautstark umher und ging auf die eingesetzten Beamten zu. Er musste daraufhin kurzzeitig fixiert werden, um einen Angriff auf die Beamten abzuwenden. Nachdem sich die Situation beruhigt hatte und sämtliche Maßnahmen beendet waren, wurde der Mann entlassen.

Den 37-Jährigen erwartet unter anderem eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Gegen den 42-Jährigen wird unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil von Polizeibeamten ermittelt.

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