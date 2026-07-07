Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Angeblicher Polizeibeamter kontrolliert Autofahrer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 52-jähriger Mann gab sich am Montagvormittag in Altlußheim als Polizeibeamter aus und kontrollierte einen 50-jährigen Autofahrer.

Der 50-Jährige war mit seinem Ford gegen 10.30 Uhr auf der B 39 in Richtung Speyer unterwegs, als er von einem VW überholt und bis zum Stillstand ausgebremst wurde. Der Ford-Fahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des VW stieg aus seinem Fahrzeug aus und ging auf den Ford-Fahrer zu. Der 52-Jährige gab sich als Beamter der Kriminalpolizei zu erkennen und forderte den Fahrer des Ford auf, den Kofferraum zur Überprüfung zu öffnen. Nach der Überprüfung stieg der angebliche Polizeibeamte wortlos in seinen VW und fuhr davon.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim konnte der 52-jährige Tatverdächtige identifiziert werden. Gegen ihn wird nun wegen Amtsanmaßung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell