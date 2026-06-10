Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer in Bad Münstereifel-Honerath

Bad Münstereifel (ots)

Am Dienstag, den 9. Juni, kam es gegen 19.16 Uhr im Bereich der Einmündung Landstraße 165 / Verdistraße in Bad Münstereifel-Honerath zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad.

Ein 61-jähriger Mann aus Bad Münstereifel befuhr mit seinem Pkw die Landstraße165 aus Richtung Bad Münstereifel-Berresheim kommend in Fahrtrichtung Bad Münstereifel-Esch. An der Einmündung zur Verdistraße beabsichtigte er, nach links in Richtung Bad Münstereifel-Honerath abzubiegen. Hierzu betätigte er den linken Fahrtrichtungsanzeiger.

Ein hinter dem Pkw fahrender 18-jähriger Mann aus dem Rhein-Sieg-Kreis befuhr mit seinem Krad ebenfalls die Landstraße 165 in gleicher Fahrtrichtung. Gegen 19.16 Uhr setzte er im Bereich der Einmündung zum Überholen des vorausfahrenden Pkw an. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Krad und dem abbiegenden Pkw.

Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

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