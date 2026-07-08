Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L600 zwischen Bruchhausen und Leimen wurde eine 42-jährige Frau leicht verletzt.

Die 42-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Dacia auf der K 4163 von Sandhausen in Richtung L 600 unterwegs. An der Einmündung zur L 600 missachtete sie die mit einem Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines 58-jährigen Mannes, der mit einem Lastwagen die L 600 von Bruchhausen in Richtung Leimen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Im Dacia lösten die Airbags aus. Die 42-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 11.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle durch Polizeikräfte geregelt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an.

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