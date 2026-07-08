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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: 35-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der L 3110 bei Hemsbach wurde ein 35-jähriger Leichtkraftradfahrer schwer verletzt.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem VW auf der L 3110 von Hüttenfeld in Richtung Hemsbach unterwegs. An der Autobahnzufahrt zur A 5 in Richtung Heidelberg übersah er beim Linksabbiegen den 35-Jährigen, der ihm auf seinem Kraftrad entgegenkam, und stieß mit ihm zusammen. Der Leichtkraftrad-Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und kam auf der Linksabbiegerspur zum Liegen. Er erlitt dabei schwere Verletzungen, unter anderem in Form von Knochenbrüchen. Er wurde zur eingehenden Untersuchung und weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu vorübergehenden Fahrbahnsperrungen.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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