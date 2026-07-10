Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand auf Terrasse greift auf Einfamilienhaus über

Lippetal (ots)

Auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße in Lippetal-Herzfeld kam es am späten Donnerstagabend (9. Juli) zu einem Brand.

Polizei und Feuerwehr wurden kurz vor Mitternacht alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer, das mutmaßlich im Bereich einer Sitzgruppe ausgebrochen war, bereits von der Terrasse auf die Hausfassade und das Dach übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand, nachdem der Bewohner des Hauses nach eigenen Angaben zuvor erfolglos versucht hatte, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Erste Ermittlungen am Brandort ergaben, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit durch fahrlässige Brandstiftung verursacht wurde. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell