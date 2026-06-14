Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Rohre abmontiert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Am Marienplatz;

Tatzeit: zwischen 11.06.2026, 18.00 Uhr, und 13.06.2026, 09.30 Uhr;

Metalldiebe haben in den vergangenen Tagen in Bocholt-Mussum mehrere Fallrohre entwendet. Dazu kam es auf einem Grundstück an der Straße Am Marienplatz: Um an ihre Beute zu gelangen, machten sich die Täter dort an einem Haus und zwei Hütten zu schaffen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen. Das Kriminalkommissariat in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (to)

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