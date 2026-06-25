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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mountainbiker flüchtet nach Unfall

Möhnesee (ots)

Ein 54-jähriger Radfahrer wurde am Mittwochabend (24. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Möhnesee-Völlinghausen leicht verletzt. Der andere beteiligte Radfahrer flüchtete vom Unfallort.

Der Mann aus Brilon fuhr nach eigenen Angaben gegen 18:15 Uhr mit seinem Rennrad auf dem Radweg "Kiepenkerlweg" in Richtung Wamel. Zeitgleich sei ein bislang unbekannter Mann mit seinem Mountainbike von der Straße "Zum Wildpark" nach rechts in den Radweg abgebogen. An der Einmündung seien die beiden Radfahrer kollidiert, wodurch der 54-Jährige gestürzt sei und sich leicht verletzt habe. Der Mountainbiker habe kurz angehalten, sei dann aber weiter in Richtung Niederbergheim gefahren.

Der Briloner beschrieb den anderen Radfahrer folgendermaßen:

   - 25 bis 30 Jahre alt
   - europäisches Erscheinungsbild
   - kurze, dunkle Haare
   - fuhr ein E-Mountainbike mit roten Applikationen und schwarzem 
     Akku
   - trug einen Helm

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Mountainbiker machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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