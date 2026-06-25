Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18-jähriger

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Lippstadt (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 18-Jährigen Emily B.

Seit Mittwoch, dem 24.05.2026, gegen 17:20 Uhr, wird die 18-Jährige Emily B. vermisst. Sie verließ ihre Wohnanschrift in Lippstadt und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- Größe: 160 cm - Gewicht: 60 kg - Westeuropäischer Phänotyp - Schlank - Haare zum Zopf gebunden

aktuelle Bekleidung:

- blau-grünes T-Shirt - kurze schwarze Sporthose - schwarzer Rucksack

Wer hat die Vermisste seit dem 24.05.2026 gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei Soest unter der bekannten Rufnummer des Polizeinotrufs 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis für Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Suche nach der Vermissten veröffentlich werden.

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