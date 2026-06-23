Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kleinlaster fährt auf Fahrzeugschlange auf - drei Verletzte

Anröchte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Anröchte wurden am Montagmorgen (23. Juni) drei Personen zum Teil schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 9:15 Uhr auf der B55 zwischen Anröchte und Belecke. An einer Baustelle im Bereich der Einmündung "Unterer Twerweg" warteten zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge vor der roten Baustellenampel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr dann ein 43-jähriger Mann aus Slowenien, der mit seinem Kleinlaster in Fahrtrichtung Belecke fuhr, auf den Mercedes Sprinter eines 69-jährigen Mannes aus Anröchte auf, der am Ende der Fahrzeugschlange stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Fahrzeuge ineinander geschoben.

Der 43-Jährige und der 69-Jährige erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein 22-jähriger Mann aus Dortmund wurde leicht verletzt.

Weil bei dem 43-Jährigen Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, übernahm ein VU-Team die Unfallaufnahme. Die B55 war währenddessen voll gesperrt.

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