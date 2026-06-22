Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach Heckenbrand gesucht

Warstein (ots)

Eine Hecke an der Clemens-August-Straße in Warstein-Hirschberg geriet in der Nacht zu Sonntag (21. Juni) in Brand.

Zeugen bemerkten gegen 3:15 Uhr, dass die Hecke vor einem Wohnhaus in Flammen steht und wählten den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Hecke wurde durch das Feuer großflächig zerstört.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die am Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Warstein unter der Telefonnummer 02902/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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