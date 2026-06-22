Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein

Mann durch Unbekannten schwer verletzt - Zeugen gesucht (ots)

Ein 55-jähriger Mann wurde am Samstagabend (20. Juni) bei einer Auseinandersetzung in Warstein-Niederbergheim schwer verletzt.

Der Warsteiner ging gegen 23:10 Uhr in Begleitung einer 62-jährigen Frau aus Hattingen von der Schützenhalle am Bengolweg in Richtung Sauerlandstraße. Im Bereich der dortigen Reitanlage habe er ein bislang unbekanntes, junges Pärchen angesprochen, das auf einer Mauer gesessen habe. Ein Mann sei daraufhin aufgestanden und habe dem 55-Jährigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen.

Der Warsteiner sei dadurch gestürzt, mit dem Kopf auf den Boden geprallt und habe das Bewusstsein verloren. Das Pärchen sei im Anschluss in Richtung Schützenhalle geflohen. Zeugen beschrieben die beiden Personen folgendermaßen:

Mann:

- 20 bis 25 Jahre alt - 1,75 bis 1,85 Meter groß - südeuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Haare - helle kurze Hose - helles Hemd

Frau:

- 16 bis 20 Jahre alt - Pinker Rock - schulterlange, blonde Haare

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 55-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizeiwache in Warstein zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen. (dg)

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