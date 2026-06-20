Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Betrunkener Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab

Werl (ots)

Auf Grund seiner Alkoholisierung muss ein 19-jähriger Mann aus Welver zukünftig auf seinen Führerschein verzichten. Am frühen Samstagmorgen wurde die Polizei darüber informiert, dass auf der Niederbergstraße in Werl, ein junger Mann mit einem BMW gegen eine Grundstücksmauer gefahren war. Um 00:55 Uhr war der Mann aus Welver mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Durch die Polizeibeamten der Wache Werl konnte bei ihm deutlicher Alkoholgeruch war genommen werden. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (RS)

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