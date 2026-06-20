Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Lippetal (ots)

Zwei leichtverletzte Fahrzeugführerinnen und ein Sachschaden von über 30.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls vom vergangenen Freitag in Lippetal. Gegen 07:50 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau aus Lippetal mit ihrem VW Golf die Hauptstraße von Lippborg aus in Richtung Dolberger Straße. An der Einmündung zur zur Dolberger Straße bog die Frau nach links ab und übersah dabei eine aus ihrer Sicht von links kommende 23-jährige Frau mit ihrem Ford, die ebenfalls aus Lippetal stammt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die beide stark beschädigt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(RS)

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