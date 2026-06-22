Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Wohnungseinbrüche im Soester Norden

Soest (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21. Juni) kam es im Soester Norden zu zwei Wohnungseinbrüchen in unmittelbarer Nähe zueinander.

Im Nicolaiweg drangen bislang unbekannte Täter zwischen 18:15 Uhr und 01:30 Uhr über ein auf Kipp stehendes Kellerfenster in ein Reihenhaus ein. Die Täter entwendeten Modeschmuck sowie mehrere Ringe aus dem Schlafzimmer und Badezimmer. Weitere Räumlichkeiten wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht durchsucht.

Nur wenige Minuten später wurde ein weiterer Einbruch in der Straße "Im Tabrock" gemeldet. Dort verschafften sich die Täter zwischen 19:15 Uhr und 01:30 Uhr vermutlich durch das gewaltsame Öffnen eines auf Kipp stehenden Fensters Zugang zu einem Einfamilienhaus. Im Schlafzimmer wurden Schmuckschatullen geöffnet und mehrere Schmuckstücke, darunter eine goldene Armbanduhr und mehrere Goldringe, sowie Bargeld entwendet.

In beiden Fällen übernahm die Kriminalpolizei die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe prüft die Polizei einen möglichen Tatzusammenhang.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Nicolaiweg und "Im Tabrock" beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921 / 91000 oder auf einer Polizeidienststelle zu melden.

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